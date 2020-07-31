Кулеба про комісію Україна-НАТО: Нас здивувало інтерв'ю угорського посла

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здивований заявою угорського посла Іштвана Ійдярто щодо продовження блокування засідань комісії Україна-НАТО та з’ясовує, яка причина таких висловлювань дипломата.

Про це він зазначив під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нас здивувало інтерв'ю угорського посла в Києві. Ми зараз вивчаємо, що стоїть за цим інтерв'ю, тому що те, про що ми домовлялися з моїм колегою Петером Сійярто, до якого я ставлюся з високою повагою і якого я знаю як людину слова, це провести три засідання і узгодити текст спільного меморандум президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що засідання економічної комісії та з питань нацменшин вже відбулися і лишалося провести засіданні групи з питань освіти

"Україна вирішила всі питання, які стояли на шляху до проведення цього засідання і воно могло відбутися. Єдине ускладнення виникло з тим, що угорська сторона якраз запровадила обмеження на в'їзд громадян України у зв’язку з пандемією коронавірусу. І я отримав листа від Петера Сійярто з пропозицією перенести засідання на вересень цього року", - пояснив міністр.

Кулеба запевнив, що Україна налаштована на вирішення всіх суперечливих ключових питань із сусідами, зокрема, з Угорщиною і пошуку таких рішень, які відповідатимуть і інтересам України, і інтересам Угорщини.

"Наша позиція залишається незмінною: ми внесли у закон про середню освіту всі зміни, на яких наполягала Венеціанська комісія, тому питання внесення змін до того закону є закритим. Але ми налаштовані конструктивно говорити з нашими партнерами і шукати взаємоприйнятні рішення", - підкреслив він.

Водночас очільник МЗС наголосив, що Україна не робить "швидких висновків", та розповів, що його заступник з’ясовує, "що насправді відбувається і якою є динаміка процесу".

"Україна продовжує очікувати на візит прем’єр-міністра Орбана до України і готова конструктивно над ним працювати", - додав він.

Раніше в інтерв’ю посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина буде зберігати вето на засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через "дуже негативні для угорців" три реформи, які нині є в Україні, а саме - реформу освіти, використання мови та адміністративну реформа.