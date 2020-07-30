Глава МЗС Молдови наступного тижня приїде в Україну

Міністр закордонних справ Республіки Молдова Олег Цуля наступного тижня планує приїхати з візитом в Україну.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у Twitter.

“Кожний закордонний візит починається з протокольних питань. "Звірили годинники" з послом Молдови Р.Болбочаном. Очікуємо міністра Олега Цулю в Києві наступного тижня”, - зазначив Боднар.

Кожний закордонний візит починається з протокольних питань. «Звірили годинники» з послом Молдови Р.Болбочаном. Очікуємо міністра @OlegTulea в Києві наступного тижня pic.twitter.com/POmJIr6Omv — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 30, 2020

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Як повідомлялося, 22 липня відбулися українсько-молдовські політичні консультації у форматі відеоконференції на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Думітру Соколана. Під час консультацій обговорювались питання візиту глави МЗС Молдови в Україну, практичні кроки щодо реалізації спільних проєктів в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній та культурно-гуманітарній сфера, а також регіональної безпеки.

Фото: mfa.gov.md