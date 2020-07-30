Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів п’яти країн

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Данії, Афганістану, Литви, Чорногорії та Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Королівства Данія Оле Егберга Міккельсена, посла Ісламської Республіки Афганістан Валі Монавара, посла Литовської Республіки Вальдемараса Сарапінаса, посла Чорногорії Драгіци Понорац та посла Королівства Саудівська Аравія Мухаммада аль-Мусгера”, - ідеться в повідомленні.

Глава держави привітав Міккельсена з початком його місії в Україні на посаді посла Данії.

«Я знаю, що у вас була місія в Польщі. З Польщею ми – добрі сусіди, і я думаю, що цей досвід вам дуже допоможе в Україні. Ми – різні суверенні держави, але мені здається, що дуже схожі люди», – сказав Зеленський.

Президент також подякував данській стороні за тверду підтримку України, зокрема за нещодавно передану рятувальну техніку для подолання наслідків повеней у західних областях нашої країни.

Крім того, глава держави висловив вдячність і сподівання на подальшу підтримку Данією суверенітету й територіальної цілісності України та продовження санкційної політики щодо РФ.

Під час спілкування з послом Афганістану Зеленський відзначив необхідність активізації двостороннього політичного діалогу з цією країною, а також реалізації потенціалу українсько-афганської співпраці у торговельно-економічній та військово-технічній сферах.

Президент подякував афганській стороні за конструктивну позицію в межах міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи українського літака рейсу PS752.

Також глава держави подякував послу Литви за тверду та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та вагому практичну допомогу на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції Української держави.

«Я вітаю вас із початком вашої важливої місії в Україні. Україна з Литвою – у теплих, добрих відносинах у такий складний час. Коли в нас почалася війна, Литва була однією з перших країн, які підтримали Україну на всіх рівнях, наш суверенітет і територіальну цілісність», – сказав він.

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Було наголошено на важливості посилення двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Глава держави зробив акцент на спільній зацікавленості у проведенні чергового засідання Ради Президентів України та Литви наприкінці 2020 року в Києві.

У розмові з новопризначеним послом Чорногорії Президент наголосив на готовності України розвивати практичну співпрацю в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Обговорено заходи, яких вживають Україна та Чорногорія задля мінімізації впливу пандемії COVID-19 на громадян з огляду на туристичний період.

«Українці дуже люблять Чорногорію, дуже люблять відпочивати там. У вас дуже красива природа, дуже красива земля», – зазначив глава держави.

Зеленський також висловив готовність розвивати політичні контакти з Королівством Саудівська Аравія та наголосив на зацікавленості української сторони в розширенні співпраці у торговельно-економічній, сільськогосподарській та військово-технічній сферах, а також у галузі літакобудування.

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Президент запросив короля Саудівської Аравії відвідати Україну з першим офіційним візитом.

Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та висловив сподівання, що офіційний Ер-Ріяд зможе сприяти захисту прав і свобод кримських татар, які перебувають у важких умовах окупації в Криму.

Фото: сайт Президента