В Україні запускають автоматизовану систему управління персоналом на держслужбі - Немчінов

В Україні запроваджують інформаційну систему управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати в державних органах державних органах - HRMIS.

Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов у Facebook.

"Сьогодні відбулася нарада щодо обговорення стану впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати в державних органах - HRMIS. Перед нами стоїть амбітне та складне завдання - завершити та впровадити цю інформаційну систему", - зазначив Немчінов.

Він додав, що в Україні обмежені дані про державну службу, крім даних про загальну чисельність державних службовців.

"Також не всі державні органи мають власні інформаційні системи управління персоналом. Набори даних, які зберігаються в таких системах, є непридатними для порівняння і не дають можливості забезпечити аналіз системи управління людськими ресурсами в державних органах", - зауважив міністр.

Немчінов звернув увагу, що відповідно до стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 червня 2016 року № 474–р, одним з пріоритетів реформи державної служби є створення інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати на державній службі HRMIS. Зазначений пріоритет виконується за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Цільовим групами використання HRMIS є: керівники ЦОВВ; служби управління персоналом; державні службовці; громадськість.

Немчінов зауважив, що впровадження HRMIS повинно забезпечити наступне: оперативну обробку та аналіз інформації у сфері державної служби; формування інформаційного ресурсу щодо управління персоналом; нарахування і оплату праці в державних органах; моніторинг державної служби; контроль витрат державного бюджету; вільний доступ громадян до державної служби; якість управління людськими ресурсами.

"Для забезпечення захисту інформації в HRMIS, у рамках виконання контракту на її впровадження, передбачено побудову та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Наразі завершено підготовчі роботи з побудови КСЗІ. Прийнято необхідні накази щодо початку проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ. За результатами таких випробувань та прийняття відповідних рішень, в кінці серпня, очікується отримання позитивного висновку КСЗІ", - додав міністр.

Він також повідомив, що у майбутньому необхідно отримати позитивний висновок КСЗІ та розпочати промислове експлуатації HRMIS; завершити навчання служб управління персоналом та у разі необхідності забезпечити процес міграції даних з існуючих систем до HRMIS; розробити нормативно-правову базу щодо роботи в HRMIS; розробити та запровадити систему технічної підтримки користувачів; почати процес налаштування та взаємодії з державними реєстрами.