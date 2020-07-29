Шмигаль закликає міністрів частіше їздити регіонами

Міністри мають частіше відвідувати регіони, спілкуватися із людьми.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністри мають частіше відвідувати регіони. Зараз є така можливість, бо у нас менше роботи з ВР, на час цієї перерви закликаю усіх і прошу, щоб ми більше часу проводили із людьми, в регіонах", - сказав Шмигаль.

Він відзначив, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов найчастіше буває в областях, але й інші мають робити це активніше.