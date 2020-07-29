Разумков відвідає Луганську, Донецьку і Харківську області
Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.
"29 та 30 липня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснить робочу поїздку до Луганської, Донецької та Харківської областей", - ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що в Донецькій області спікер відвідає військову частину у місті Часів Яр та КПВВ «Майорське», де поспілкується з представниками місцевих адміністрацій, командуванням ООС, військовослужбовцями та прикордонниками.
"У Луганській області голова парламенту ознайомиться з роботою 59-го військового мобільного госпіталю та поспілкується з особовим складом аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного Управління ДСНС України в Луганській області. Він також відвідає село Смолянинове, яке постраждало внаслідок лісових пожеж, Кудряшівську загальноосвітню школу та Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп»", - передають у пресслужбі Апарату ВР.
У Харківській області Разумков ознайомиться з роботою підприємств «Хартрон» та «ФЕД» і відвідає державні підприємства «Харківський завод спеціальних машин» та «Чугуївський авіаційний ремонтний завод». Окрім того, голова парламенту відвідає Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і візьме участь у круглому столі щодо інтеграції виробництва та науки заради стійкого розвитку економіки.
Також програмою поїздки передбачено спілкування із засобами масової інформації.