Зеленський призначив посла у Боснії і Герцеговині за сумісництвом

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Хорватії Василя Кирилича послом у Боснії й Герцеговині за сумісництвом.

Відповідний указ №296/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії й Герцеговині за сумісництвом”, - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Президент 24 грудня 2019 року призначив колишнього заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича послом України в Хорватії.