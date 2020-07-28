Кулеба - у Любліні: Ми не повинні дозволити коронавірусу вбити наші економіки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що зараз важливо не створювати нові обмеження між країнами у зв’язку з необхідністю протидії пандемії COVID-19, а допомогти розвитку економік, бізнесу та міжлюдських контактів.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністрами закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем і Литви Лінасом Лінкявічюсом у Любліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо зрозуміти, що коронавірус може прийти надовго, і замість того, щоб вигадувати нові обмеження, ми маємо постійно думати над тим, яким чином нам допомогти нашим підприємцям, нашим громадянам жити й розвиватися в умовах коронавірусу. Ми не повинні дозволити коронавірусу вбити наші міжлюдські контакти й наші економіки”, - підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що країни взаємодіють між собою у питанні протидії COVID-19, готуються до його другої хвилі, але наголосив, що “скільки б цих хвиль не було, дуже важливо зосереджуватися не лише на боротьбі з COVID, але і на боротьбі за наші економіки, за бізнеси наших країн і за міжлюдські контакти”.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.