НАЗК перерахувало майже 36 мільйонів на фінансування чотирьох партій

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Державне фінансування у ІІІ кварталі 2020 року отримали чотири парламентських партії: "Європейська Солідарність" – 6,6 млн грн, "Голос" – 4,75 млн грн, "Опозиційна платформа – За життя"– 10,63 млн грн, "Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина" – 6,67 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, політичним партіям "Голос" та "Європейська Солідарність" перерахували по 3,54 млн грн за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.

Загальна сума перерахованих коштів – 35,73 млн грн.

У НАЗК також нагадали, що агентство зупинило фінансування партії "Слуга Народу" на ІІІ та ІV квартали 2020 року у зв’язку зі зверненням партії.

"Після цього НАЗК направило лист до Міністерства фінансів з пропозицією спрямувати кошти в сумі 70,3 млн грн до фонду боротьби з COVID-19. Станом на сьогодні до Бюджету не було внесено змін, необхідних для перенаправлення цих коштів", - повідомили у агентстві.

Як зазначається, ці кошти залишаються у розпорядженні НАЗК до внесення відповідних змін в Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".