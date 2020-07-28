Зеленському передали на підпис закон про гральний бізнес

Зеленському передали на підпис закон про гральний бізнес

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" і передав його на підпис Президентові.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 27 липня Голова ВР підписав закон, а 28 липня – документ направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д).

Серед основних пунктів закону — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

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Заборона на гральний бізнес діяла в Україні упродовж 11 років.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до Президента з проханням повернути до парламенту закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

Крім того, перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що у фінальному тексті закону про гральний бізнес з’явилася норма про можливість розташовувати казино у чотиризіркових готелях, хоча в тексті, який виносили до зали, казино було дозволено тільки в п'ятизіркових.

При цьому Железняк висловив сповідання, що включення цієї норми стане додатковою підставою, щоб Президент ветував закон про гральний бізнес.

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