Зеленському передали на підпис закон про гральний бізнес

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" і передав його на підпис Президентові.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 27 липня Голова ВР підписав закон, а 28 липня – документ направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д).

Серед основних пунктів закону — запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні упродовж 11 років.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до Президента з проханням повернути до парламенту закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

Крім того, перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що у фінальному тексті закону про гральний бізнес з’явилася норма про можливість розташовувати казино у чотиризіркових готелях, хоча в тексті, який виносили до зали, казино було дозволено тільки в п'ятизіркових.

При цьому Железняк висловив сповідання, що включення цієї норми стане додатковою підставою, щоб Президент ветував закон про гральний бізнес.