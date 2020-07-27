Туреччина вітає домовленість про нову "тишу" на Донбасі

Туреччина вітає домовленість про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вітаємо домовленість, досягнуту Тристоронньою контактною групою ОБСЄ щодо додаткових заходів для встановлення всебічного та тривалого припинення вогню на сході України з 27 липня 2020 року. Ми очікуємо, що всі задіяні сторони чинитимуть відповідно до цієї угоди», - йдеться у заяві.

Також у міністерстві запевнили, що Анкара буде надалі підтримувати зусилля для миру в регіоні.

«Туреччина продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на забезпечення миру в регіоні на основі збереження територіальної цілісності України та імплементації Мінських угод», - йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, про припинення вогню опівночі з 26 на 27 липня Тристороння контактна група домовилася під час онлайн-засідання 22 липня.

Водночас окупанти у понеділок, 27 липня, порушили режим тиші на Донбасі, незважаючи на домовленості про припинення вогню. З боку противника о 0.20 та 0.45 було зафіксовано обстріл підрозділу 36-ї бригади морської піхоти зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів, втрат з боку ООС немає.