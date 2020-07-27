Антикорупційне бюро відкрило справу щодо депутата ОПЗЖ Мамояна

НАБУ відкрило справу щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Суто Мамояна.

Про це інформує Рада громадського контролю при НАБУ.

«17 липня НАБУ розпочало досудове розслідування на підставі кримінального провадження щодо народного депутата України Суто Мамояна. Провадження було зареєстроване на підставі звернення членів Ради громадського контролю НАБУ. Депутат підозрюється у декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Раді громадського контролю при НАБУ, можливим є заниження суми на більш як 8, 5 млрд грн даних щодо вартості придбаних авто Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир у житловому комплексі “Зарічний” площею 124 та 125 кв.м.

Попередня правова кваліфікація правопорушення - декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомляли ЗМІ на початку червня, Мамоян задекларував за 2019 рік два LAND CRUISER по 800 доларів і нерухомість, ціною увосьмеро нижче від ринкової.

ЗМІ повідомляли, що ринкова вартість таких авто у 2019 р., за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу Auto Ria»», становила як мінімум від 62 тисячі доларів за одиницю.

Окрім того, як зазначалося, 27 червня 2019-го Мамоян став власником двох квартир у столиці у житловому комплексі «Зарічний» на березі Дніпра площею 124,7 та 125,1 квадратних метрів.

У декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тисяч гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019 році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від 1,2 тисячі доларів за квадратний метр.

"Відтак, ціна кожної з двох квартир, вказаних у декларації депутата Мамояна, занижена майже у вісім разів. Адже квартири з таким метражем і у цьому комплексі станом на червень 2019-го продавались за майже 4 мільйони гривень", - повідомляли ЗМІ.

У коментарі ЗМІ депутат повідомляв, що авто були биті, а щодо задекларованих квартир Мамоян повідомив, що «це – подарунок мами».