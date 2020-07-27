Яким політикам довіряють українці

Рейтинг довіри серед українських політиків очолює чинний Президент Володимир Зеленський: йому довіряють 41% українців, а не довіряють – 53%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-20 липня.

"Рейтинг довіри серед національних політиків очолює чинний Президент В.Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 53%", - йдеться у повідомленні.

Водночас 27% опитаних довіряють експрем’єр-міністру Володимиру Гройсману, а 63% - йому не довіряють; співголові фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку довіряють – 23%, не довіряють — 57%; меру Києва Віталію Кличку – 22% і 67% відповідно; Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 21% і 46% (ще 23% - його не знають); лідеру партії "Батьківщина", нардепу Юлії Тимошенко – 20% і 74%; п'ятому президенту, нардепу Петру Порошенку – 19% і 76%.

Згідно з опитуванням, також 11% довіряють колишньому главі Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову, але 41% - його не знають і ще 42% - не довіряють йому.

Чинному Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють лише 11%, чверть не знають його і більше половини - йому не довіряють.

При цьому діяльністю Президента Зеленського задоволені 36% опитаних, а 56% - не задоволені; роботою спікера Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу прем’єра Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їхньою діяльністю, а майже по 80% - не задоволені.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.