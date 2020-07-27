Візит Зеленського до США має включати поїздки до кількох штатів - Єльченко

Посол України в США Володимир Єльченко не виключає, що візит Президента України в Сполучені Штати Америки може відбутися ще до листопадових виборів у США, але наголошує, що цей візит має бути серйозним і добре підготовленим, можливо, включати кілька штатів.

Про це Єльченко заявив в інтерв’ю інтернет-виданню “РБК-Україна”.

“Сказати важко. Це може статися і до виборів, але справа в тому, що ми працюємо над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту. Якщо йшлося б про такий візит, він би міг вже відбутися, або ми б старалися його організувати ще до виборів. Але йдеться про повноцінний візит, з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів”, - зазначив дипломат у відповідь на запитання, чи про потенційний візит українського Президента до Білого дому можна говорити лише в перспективі, далеко після американських президентських виборів.

За словами Єльченка, зараз йде підготовка до відкриття генерального консульства у Г'юстоні, штат Техас, і є бажання, щоб його відкрив саме Президент України.

Також він зауважив, що могла би бути поїздка і в Каліфорнію, та додав, що поки жоден український президент там не був.

“Це могла би бути поїздка до штату Вашингтон, в Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. В Сіетлі і навколо, за нашими даними, вже працює десь 70 тисяч українців, це та кількість, що склалася за останні років десять, це нова діаспора. Вони там працюють у сферах від риболовного промислу і до різних айті-гігантів. Усе це дуже перспективні теми, і нам хотілося би сподіватися, що Президент Зеленський зможе відвідати Сіетл”, - розповів Єльченко.

Крім цього, посол підкреслив, що жоден візит не буде результативним, якщо не будуть підписані серйозні документи, а документи треба підготувати. Він відзначив, що наразі є кілька “серйозних проєктів”, які знаходяться в стадії підготовки до реалізації.

Разом з тим Єльченко додав, що традиційно за кілька місяців до виборів США йдуть на своєрідні "зовнішньополітичні канікули", президент фактично не виїжджає з країни, набагато менше і візитів до США, а цього разу такі "канікули" співпали з з пандемією COVID-19.

Фото: Офіс Президента