У "Слузі народу" назвали орієнтовну дату передвиборчого з'їзду

З'їзд партії «Слуга народу», де будуть представлені кандидати на місцеві вибори, може відбутися орієнтовно 21 серпня.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» у ВР Євгенія Кравчук.

«Наша дружня професійна команда стає все більшою. І вже орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії «Слуга народу» у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу», - написала Кравчук.

Вона додала, що 25 липня взяла участь у зустрічі з регіональними штабами, де «поділилася корисними лайфхаками у спілкуванні з медіа».

За словами Кравчук, ця зустріч стала першою з трьох, на яких «Слуга народу» збирає представників виборчих штабів з усіх областей України.

«Попереду, окрім загальних, нас ще чекає чимало секторальних навчань із різних напрямків передвиборчої діяльності», - підсумувала політик.

Як повідомлялося, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що партійні офіси мають стати місцем, де кожен українець зможе отримати якісну юридичну або організаційну допомогу та необхідну консультацію.