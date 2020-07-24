На підпис Президенту передали закон про “розвантаження” місцевих судів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів».

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №2456, опублікованій на сайті парламенту.

Цей закон спрямований на розвантаження судів України від розгляду значної кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох суддів, що надасть можливість пришвидшити розгляд кримінальних проваджень в судах першої інстанції, зменшить кількість кримінальних справ, які передаються з одного суду до іншого у зв’язку з неможливістю сформувати колегію суддів, що в цілому покращить якість доступу громадян до правосуддя.

Закон визначає, що розгляд кримінальних проваджень стосовно злочинів, за які передбачається покарання строком понад 12 років, здійснюється колегією суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Прогнозується, що його прийняття пришвидшать строки розгляду кримінальних проваджень в судах першої інстанції, що позитивно вплине на реалізацію прав сторін кримінального провадження, дотримання засад кримінального провадження, якості роботи місцевих судів України загальної юрисдикції.

Як повідомляв Укрінформ, це закон Рада ухвалила 21 липня.