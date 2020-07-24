Справа Мартиненка: ВАКС переніс засідання на 28 липня

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд кримінального провадження щодо незаконного заволодіння коштами «Енергоатому», фігурантом якого є колишній народний депутат Микола Мартиненко, на 28 липня.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«Наступне засідання, на якому вже мають бути присутні захисники для всіх обвинувачених, призначено на 9:15 год. 28 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 липня у ВАКС було заплановано чергове судове засідання у справі про обвинувачення екснардепа та інших осіб, в тому числі чинних та експосадовців ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК Енергоатом», у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ, проте розгляд по суті так і не розпочався.

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«Оскільки на попередньому засіданні обвинуваченні відмовились від своїх захисників, суд надав час обвинуваченим для пошуку нових адвокатів та визначив наступну дату засідання на 24.07.2020. Проте цього дня до суду з’явився лише один новий захисник, який представляв інтереси одного з обвинувачених, інші ж обвинувачені наполягали на наданні їм додаткового часу для того, щоб підшукати нових адвокатів», - уточнюється у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, Мартиненко просив 20 днів для пошуку захисника.

«Прокурор, вбачаючи в таких діях обвинувачених затягування судового процесу, заявив клопотання до суду щодо призначення вказаним особам захисників з центру безоплатної допомоги. Суд, заслухавши доводи сторін, погодився з позицією державного обвинувача та задовольнив клопотання в повному обсязі», - наголошується у повідомленні.

Тож наступне засідання у цій справі ВАКС призначив на 28 липня.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.