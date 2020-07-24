Справи про наркотики: Зеленський пропонує скорегувати права суддів не визначати розмір застави

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №3915 “Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні”.

Текст документа оприлюднили на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується доповнити частину четверту статті 183 КПК новим пунктом 5, передбачивши, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 і 178 КПК, має право не визначити розмір застави у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

У пояснювальній записці акцентується на тому, що за результатами досліджень Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров'я України, наркотики вживають від 324 тис. до 424,7 тис. осіб. За останні десять років кількість смертей серед осіб, які перебували на наркологічному обліку, зросла більше ніж утричі, у тому числі від передозування – майже в чотири рази. Загрозливих масштабів набули поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин (174,7 на 100 тис. населення), а також психічні захворювання (11,5 на 100 тис. населення).

Відповідно до даних з Єдиного звіту про кримінальні правопорушення у 2015 році обліковано 25908 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у 2016 році – 23029, у 2017 році – 29010, у 2018 році – 27007, у 2019 році – 28774, за чотири місяці 2020 року – 10237.

У зв'язку з тим, що поширення розладів психіки, викликаних вживанням наркотичних засобів і психотропних речовин, а також зростання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей, важливе значення має правильне застосування кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за вчинення таких злочинів.

Особливо актуальним виглядає застосування норм чинного кримінального та кримінального процесуального законодавства, що регулює відповідальність особи за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, зокрема положення частини третьої статті 307 ККУ, оскільки суб'єктивна сторона цих злочинів характеризується прямим умислом, метою збуту при виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні особою наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів та призводить до поширення наркоманії серед населення.

Крім того, дії, передбачені частиною третьою статті 307 ККУ, є кваліфікованими видами злочину, що має прояв у вчиненні їх організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини чи їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього.

Так, за останніми даними, лише у період з 2017 по 2019 рік кількість підозрюваних, стосовно яких були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 ККУ, становила понад 4500 осіб, однак запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було обрано лише для близько 2400 осіб, до решти осіб було застосовано інші більш м'які заходи.

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У законопроєкті наголошується, що виникла необхідність у розширенні кола кримінальних проваджень, у яких при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 і 178 КПК, слідчий суддя, суд має право не визначити розмір застави.

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Прогнозується, що ухвалення цього закону не призведе до невиправданого збільшення кількості осіб, які утримуються у місцях несвободи, оскільки на законодавчому рівні обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлено не кваліфікацією злочину, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, а залишається винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК.