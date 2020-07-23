Президенти України і Швейцарії зустрілися на Донбасі з представниками міжнародних організацій

Президенти України Володимир Зеленський і Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга на Донбасі обговорили з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької ОДА прогрес у покращенні гуманітарної ситуації в регіоні та подальші кроки для покращення життя людей.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зеленський, зокрема, нагадав, що одразу після обрання Президентом України свою першу регіональну поїздку він здійснив до Донецької та Луганської областей.

«Своїм безумовним пріоритетом я визначив покращення гуманітарного становища цивільного населення, яке постраждало внаслідок ведення бойових дій», – сказав він.

Також глава держави заявив, що впродовж трьох років було неможливо розвести сили й військову техніку в районі Станиці Луганської через постійні збройні провокації з боку бойовиків.

«Торік восени ми нарешті досягли домовленості щодо припинення вогню, розвели сили й важке озброєння, побудували новий мостовий перехід. Ці кроки значно полегшили страждання місцевих мешканців, які до того мало не щодня в надзвичайно складних умовах перетинали лінію розмежування», – запевнив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Україна не збирається зупинятися на досягнутому.

«Активно працюємо з партнерами по Нормандському формату та в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо якнайшвидшого одночасного відкриття двох нових КПВВ у Золотому та Щасті. Необхідні взаємні гарантії безпеки для здійснення робіт з облаштування цих КПВВ діють з 10 липня цього року», – додав Президент.

Зеленський подякував Президенту Швейцарії та представникам міжнародних організацій за послідовну підтримку України й плідну співпрацю у питанні відновлення миру на Донбасі.

Як зазначили в ОП, учасники зустрічі “відзначили прогрес, якого досягнуто за останній рік для покращення гуманітарного стану в регіоні, поліпшення безпекової ситуації та встановлення миру. Зокрема, наголошувалося на важливості відновлення діалогу в Нормандському форматі, домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню, визначенні точок розведення сил, поверненні утримуваних осіб, відкритті КПВВ після епідемії COVID-19, відбудові мосту в Станиці Луганській, яким щодня проходить до 10 тисяч осіб”.

На зустрічі також обговорили виклики на Донбасі та подальші кроки для полегшення життя місцевих мешканців.

Наголошувалося, що міжнародні організації в Україні задіяні у таких важливих процесах на Донбасі, як надання медичної допомоги мешканцям, відновлення інфраструктури, пошук зниклих безвісти, сприяння в подоланні наслідків епідемії COVID-19. Крім того, важливою є допомога утримуваним особам.

За даними ОП, учасники заходу подякували Президенту України за відкритість і конструктивний діалог, який допомагає в наданні гуманітарної допомоги, а Президенту Швейцарії – за гуманітарні проекти, що полегшують життя мешканців Донбасу.

Відзначалося, що Україна виконує багато роботи щодо інтеграції тимчасово непідконтрольних територій, і цей процес необхідно продовжувати, щоб «люди почувалися як удома».

У свою чергу Зеленський закликав надати допомогу для відбудови інфраструктури Донбасу. Він наголосив на важливості зведення лікарень у невеликих населених пунктах, які наразі не входять у загальний план будівництва, але у яких мешканці зможуть отримати цільову медичну допомогу.

Крім того, Президент зазначив, що необхідно вирішити проблему забезпечення житлом переселенців, які втратили помешкання.