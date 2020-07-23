Шмигаль хотів здійснити свій перший закордонний візит саме до Брюсселя

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що перший його офіційний візит, який він здійснює до Брюсселя, є ознакою чіткої траєкторії розвитку України у західному напрямку.

Про це глава уряду заявив в інтерв’ю для європейської версії видання POLITICO, яке оприлюднене сьогодні.

«Шмигаль заявив POLITICO, що він хотів здійснити свій перший закордонний візит в якості прем’єр-міністра саме до «столиці Європейського Союзу», в якості символу західної траєкторії України, та (рішучості) у виконанні зобов’язань відповідно до політичних та торговельних угод з ЄС – це той жест, який був сприятливо оцінений у Брюсселі», - йдеться у публікації.

Як зазначає видання, Шмигаль висловив вдячність Євросоюзу за дотримання санкцій проти Росії, які стали наслідком анексії Криму у 2014 році, а також за підтримку ЄС у боротьбі України проти російської військової агресії на сході країни.

Він наголосив, що уряд України докладає всіх зусиль для здійснення реформ, які мають привести країну до стандартів ЄС та покращити стандарти життя для її громадян.

«Що є дуже важливим для мене як для прем’єр-міністра – це надіслати чітке послання нашим європейським партнерам та колегам стосовно намірів України інтегруватися до Європи і рухатися до НАТО. Це ті питання, які чітко відображені в Конституції України, і це ті питання, які закарбовані у нашому розумі і серці», - наводить POLITICO слова українського урядовця.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 23 липня здійснює перший офіційний візит до Брюсселя. За його словами, заплановані важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди.

Фото: КМУ