Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко здав тест на COVID-19 через виявлений коронавірус в очільниці Державного агентства розвитку туризму Мар'яни Олеськів.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Вірус постійно нагадує, що він нікуди не зник. У пані Олеськів, очільниці Державної агенції розвитку туризму (ДАРТ), виявили позитивний ПЛР тест...Особисто я за останній тиждень не був у прямому контакті із пані Олеськів, але здав тест та очікую на результати", - написав Ткаченко.

Він додав, що усі, хто був у контакті із пані Олеськів, повідомлені та проходять тестування, команда ДАРТ на карантині.

Ткаченко побажав якнайшвидшого одужання Олеськів та зауважив, що МКІП виконує рекомендовані правилам безпеки: дезінфекційна рамка та перевірка температури на вході до установи, всі співробітники в масках та дотримуються дистанції, дезінфектори для рук та маски є у наявності для всіх співробітників, а приміщення провітрюються.

"Дуже прошу, не обманюйтесь послабленням карантину – будьте відповідальні та дотримуйтесь вимог: носіть маски, мийте руки, пам'ятайте про соціальну дистанцію, якщо відчуваєте ознаки захворювання – залишайтеся вдома", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, голова Держтуризму Мар'яна Олеськів отримала позитивний результат тестування на COVID-19.

Як відомо, Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра культури та інформаційної політики і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курорті.