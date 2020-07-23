ВАКС продовжив строк дії обов’язків Гладковському до 22 серпня

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків експершому заступникові секретаря РНБО Олегу Гладковському до 22 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«У середу, 21 липня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обов’язків експершому заступникові секретаря РНБО, покладених на нього ухвалою від 19.10.2019 та продовжених ухвалою від 03.06.2020, ще на один місяць – до 22.08.2020», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, підозрюваний зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування (детектива НАБУ у кримінальному провадженні) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

У суді нагадали, що експершого заступника секретаря РНБО підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня 2019 року затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

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За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Окрім того, як додали в антикорупційній прокуратурі, експосадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО.20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.

Згодом, у лютому 2020 року, ВАКС дозволив Гладковському виїжджати за межі Київської області.