Президенти України та Швейцарії поїхали на Донбас

“Президент України Володимир Зеленський та Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей”, - зазначили в ОП.

Планується, що Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

На Луганщині президенти України та Швейцарії також ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво».

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Фото: ОП