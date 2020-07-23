Президенти України та Швейцарії поїхали на Донбас

Президенти України та Швейцарії поїхали на Донбас

Укрінформ
Президенти України Володимир Зеленський та Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей.

“Президент України Володимир Зеленський та Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває в Україні з державним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей”, - зазначили в ОП.

Планується, що Володимир Зеленський та Симонетта Соммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

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На Луганщині президенти України та Швейцарії також ознайомляться з реалізацією програми «Велике будівництво».

Як повідомлялося, 20-23 липня на запрошення в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Фото: ОП

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