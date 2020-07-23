Глава МЗС Молдова найближчим часом відвідає Україну

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля найближчим часом відвідає Київ.

Про це йшлося під час українсько-молдовських політичних консультацій у форматі відеоконференції на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Думітру Соколана, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Також зазначається, що під час нинішніх консультацій співрозмовники підтвердили взаємну підтримку у питанні врегулювання конфліктів та протидії російській агресії на основі міжнародного права, насамперед принципу територіальної цілісності держав.

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Окрема увага була приділена питанням регіональної безпеки та координації зусиль з врегулювання придністровського конфлікту, зокрема взаємодії при здійсненні контролю на кордоні та використанні номерних знаків.

“Підтверджена необхідність виведення російських військ з Придністров’я, а також здійснення утилізації надлишкових боєприпасів у с.Ковбасна під міжнародним контролем”, - поінформували в МЗС.

Боднар та Соколан також обговорили практичні кроки щодо реалізації спільних проєктів в торговельно-економічній, енергетичній, транспортній та культурно-гуманітарній сферах. З цією метою сторони домовилися про підготовку чергових засідань спільних комісій та робочих груп, передусім Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Крім того, сторони домовились про подальшу взаємодію в рамках міжнародних та регіональних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, РЄ, ОЧЕС, ГУАМ.

Соколан подякував українській стороні за допомогу у поверненні додому понад 15 тисяч громадян Молдови у контексті заходів з протидії поширенню пандемії COVID-19. Своєю чергою Боднар висловив вдячність Республіці Молдова за надану 28 червня Україні гуманітарну допомогу для боротьби з наслідками повеней в західних областях.