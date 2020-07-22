Зеленському на підпис направили закон про держпідтримку “Артеку” і “Молодої гвардії”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо держпідтримки дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період карантину.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3781, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати й стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР 17 липня і передано на підпис Президенту 20 липня.

Закон вносить зміни до статті 1 закону "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія".

Закон передбачає державну підтримку "Артеку" і "Молодій гвардії" шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету, можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивозу твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів.

Також пропонується надати можливість дитячому центру "Молода гвардія" реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.

Автори законопроєкту прогнозують, що його прийняття дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих центрів.

Як повідомляв Укрінформ, відповідний закон Рада ухвалила 14 липня.

Міжнародний дитячий центр «Артек» після окупації Криму 22 червня 2016 року відновив свою роботу на базі санаторно-курортного комплексу у Пущі Водиці.

«Молода гвардія» розташована в Одесі, на березі Чорного моря.