Зеленському на підпис направили закон про держпідтримку “Артеку” і “Молодої гвардії”

Зеленському на підпис направили закон про держпідтримку “Артеку” і “Молодої гвардії”

КАРАНТИН
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо держпідтримки дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” на період карантину.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3781, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати й стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР 17 липня і передано на підпис Президенту 20 липня.

Закон вносить зміни до статті 1 закону "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія".

Закон передбачає державну підтримку "Артеку" і "Молодій гвардії" шляхом здійснення фінансування будівництва і реконструкції їх об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету, можливість здійснення покриття витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об’єктів, оплату праці працівників, обов’язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивозу твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів.

Також пропонується надати можливість дитячому центру "Молода гвардія" реалізовувати 10% путівок без залучення третіх осіб.

Автори законопроєкту прогнозують, що його прийняття дасть можливість зберегти та не допустити банкрутства дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а також захистити трудові права понад 1080 працівників цих центрів.

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Як повідомляв Укрінформ, відповідний закон Рада ухвалила 14 липня.

Міжнародний дитячий центр «Артек» після окупації Криму 22 червня 2016 року відновив свою роботу на базі санаторно-курортного комплексу у Пущі Водиці.

«Молода гвардія» розташована в Одесі, на березі Чорного моря.

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