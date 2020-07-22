Росія почне вторгнення, якщо зможе "продати" його як "гуманітарну акцію" — експерт

Росія здійснюватиме широкомасштабне військове вторгнення в Україну лише в тому разі, якщо зможе "продати" його європейцям та американцям як "гуманітарну акцію" – коли в Україні пануватимуть хаос та внутрішні конфлікти.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко.

"На мою думку, є велика ймовірність того, що Росія здійснюватиме широкомасштабне вторгнення лише в тому разі, якщо зможе "продати" його європейцям та американцям як "гуманітарну акцію". Якщо в нас буде хаос, суспільно-політична дестабілізація, внутрішні конфлікти, то росіяни можуть сказати, що "заходять, щоб відновити порядок", - заявив він, коментуючи обговорювану в останній час загрозу поновлення Росією повномасштабних бойових дій проти України.

На переконання директора НІСД, цьому також мають передувати "потужна інформаційна кампанія, кіберудари тощо".

Він висловив переконання, що Збройні сили та розвідувальні органи України "виконують свою роботу і готові до будь-якого розвитку подій, зокрема й широкомасштабного наступу ворога".

"Росіяни справді протягом останніх п’яти років створили потужне угруповання вздовж кордонів з Україною і в окупованому Криму. Водночас вони роблять більший акцент на застосуванні інструментарію спецслужб і прагнуть розсварити наше суспільство зсередини. Останнім часом спостерігається певна інтенсифікація цієї діяльності. Вона може підкріплюватися й активізацією бойових дій на Донбасі. Але, на мій погляд, це радше намагання вплинути на Україну щодо Мінського процесу", - заявив Литвиненко.

Більш детально читайте в інтерв’ю директора Національного інституту стратегічних досліджень на сайті Укрінформу.