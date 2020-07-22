Експерт пояснив, чому Мінські угоди треба “перезавантажити”

Мінські домовленості щодо врегулювання на Донбасі потребують адаптації до сучасних реалій.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко.

"Україна залишається відданою Мінським домовленостям, які були підписані у вересні 2014 року та в лютому 2015-го. Водночас ці домовленості потребують адаптації до сучасних реалій. Адже минуло п’ять років і п’ять місяців від підписання, і весь цей час триває змагання в переговорному процесі", - заявив Литвиненко.

Він зауважив, що Мінські домовленості сприяли зменшенню інтенсивності бойових дій, зупинили активну фазу протистояння та надали України можливість вирішувати гуманітарні питання – від забезпечення водою до обміну утримуваних осіб.

Директор НІСД переконаний, що при адаптації Мінських домовленостей слід враховувати "як суто формальні, так і посутні моменти".

"По-перше, якщо перечитати Комплекс заходів виконання Мінських домовленостей 2015 року, то переконаємося, що визначені ним дати вже давно минули. По-друге, постає питання щодо міжнародної миротворчої місії на Донбасі. Але в Мінських домовленостях про це нічого не сказано. По-третє, слід переглянути послідовність кроків, часових рамок та умов проведення місцевих виборів, відновлення Україною контролю над кордоном, правової фіксації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тощо. Багато речей треба чітко прописати", - наголосив Литвиненко.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня під час засідання Постійної ради ОБСЄ Євросоюз виголосив заяву, щодо того, що Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та забезпечують повне дотримання суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. У Євросоюзі наголосили, що як підписант Мінських домовленостей Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих угод. І закликали РФ виконати ці зобов’язання шляхом конструктивних дій в рамках Тристоронньої контактної групи та нормандського формату.