Кабмін збільшив штат працівників Фонду держмайна

Кабінет міністрів збільшив штатну чисельність працівників Фонду держмайна на 160 осіб внаслідок скорочення працівників його територіальних органів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Фонд держмайна просить уряд збільшити штатну чисельність працівників на 160 осіб внаслідок відповідного скорочення чисельності працівників його територіальних органів", - написав Мокан та зауважив, що рішення прийнято із 1-денним доопрацюванням.

Він додав, що необхідність збільшення штату Фонду держмайна виникла через потребу забезпечення більш ефективного управління майже 900 підприємствами, які були передані державі у 2019-му році з метою забезпечення їх подальшої приватизації.

"Наразі, стверджують у Фонді, необхідно провести детальну інвентаризацію майна, аудит діяльності, перереєстрацію статутів, реєстрацію прав на нерухоме майно та земельні ділянки - навантаження на працівників апарату Фонду збільшилося майже у 2 рази", - зауважив Мокан.

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Він додав, що успішний продаж готелю "Дніпро" свідчить про те, що держава таки може ефективно залучати інвесторів та наповнювати бюджет.

Мокан сподівається, що урядове рішення допоможе Фонду держмайна поліпшити свої результати, а відтак і добробут нашої держави.

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Як повідомляв Укрінформ, готель "Дніпро" у центрі Києва продали на аукціоні за понад 1,1 млрд грн.