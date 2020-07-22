"Євросолідарність" вимагає звільнити активіста, затриманого під час конфлікту з Волошиним

"Європейська солідарність" вимагає негайно звільнити ветерана АТО та громадського активіста Олександра Погребиського, якого затримали 21 липня після того, як депутата з фракції “ОПЗЖ” Олега Волошина облили зеленкою.

Відповідна заява політсили розміщена на сайті партії.

""Європейська солідарність" вимагає негайного звільнення ветерана українсько-російської війни та громадського активіста Олександра Погребиського, якого було неправомірно затримано 21 липня", - йдеться у заяві.

У "Євросолідарності" вважають, що Волошин своїми зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, а також вдарив ветерана, завдавши йому тілесних ушкоджень.

"Людина перед свавіллям депутата була абсолютно беззахисною і не мала можливості навіть ухилитися. Вважаємо, що цей вчинок депутата потребує правової оцінки", - наголосили в політсилі.

У партії також зауважили, що активіст Погребиський не обливав Волошина зеленкою, а був лише присутнім на акції протесту, а тому поліція не мала підстав його затримувати.

У "Євросолідарності" переконані, що затримання Погребиського є "продовженням політики з очорнення ветеранського руху", і вимагають негайно його звільнити.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 липня під час розгляду проєкту постанови №3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" виступив член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин. Депутат, зокрема, заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню" і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали з трибуни парламенту від Голови Верховної Ради реакції на ці заяви Волошина.

Згодом група народних депутатів написала заяву на ім’я голови СБУ Івана Баканова з вимогою порушити справу проти нардепа Волошина.

21 липня перед початком позачергового засідання парламенту Волошина облили зеленкою у дворі Верховної Ради.

Поліція затримала двох осіб, які напали на депутата.