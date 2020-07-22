У Берліні поки не називають дати наступного "нормандського саміту"

В уряді ФРН не можуть назвати дат проведення наступного саміту у "нормандському форматі".

Так відповів на запитання щодо можливості зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця літа представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу вам назвати строки стосовно цього. Робота в "нормандському форматі" ведеться наразі на іншому рівні", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, про те, що саміт може пройти в серпні заявив напередодні Президент України Володимир Зеленський. Він послався на те, що є підтвердження від німецької та французької сторін, і є узгодження, що Російська Федерація "теж не проти зустрічатися".

Повідомлення вже спростували в Кремлі. За словами прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова, для нової зустрічі в нормандському форматі не "створено необхідне підґрунтя".

Остання зустріч лідерів у "нормандському форматі" відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року.

На початку липня, після проведення в Берліні зустрічі на рівні політичних радників, представники українського уряду та ОП заявили про можливість проведення саміту в серпні.