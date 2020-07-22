Зеленський скасував візи для громадян шести країн

Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку.

Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів”, - ідеться в документі.

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В указі зазначається, що безвізовий режим з вказаними країнами встановлено “з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства”.

Як повідомлялося, Зеленський на початку червня заявив, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.