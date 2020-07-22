Вихід з угод СНД та пожежі на Луганщині: що планує розглянути Кабмін

Кабінет міністрів планує виділити кошти з резервного фонду державного бюджету на першочергові заходи з подолання наслідків масштабної пожежі у Луганській області, що спалахнула 6 липня.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 22 липня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки та проєкт указу Президента про вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав – учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав – учасниць СНД.

У середу уряд може схвалити також проєкти постанов щодо затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; про затвердження угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері; щодо затвердження Порядку повернення концесієдавцю об’єкта концесії після припинення дії концесійного договору.

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Крім того, на засіданні уряду планують розглянути питання щодо внесення змін до граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету.

На порядку денному уряду 22 липня також проєкт розпорядження щодо затвердження плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження та низка інших питань.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Увечері 9 липня пожежу вдалося локалізувати, у наступні кілька днів пожежники гасили осередки тління. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га. Пожежа знищила 84 житлові будинки та пошкодила - 56.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.