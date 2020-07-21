"Євросолідарність" назве кандидатів на місцеві вибори після з’їзду партії - Герасимов

Лідери партії “Європейська солідарність” назвуть прізвища кандидатів на місцеві вибори після з’їзду партії.

Про це на брифінгу у Верховній Раді 21 липня сказав співголова фракції “Європейська солідарність” Артур Герасимов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми обов'язково будемо висуватися по всій Україні.... Хотів би сказати, що коли ми говоримо про конкретних осіб, то рішення буде приймати з’їзд партії. І після з'їзду партії, як тільки буде вирішено, коли він відбудеться, ви обов'язково почуєте всі прізвища, і вони будуть стосуватися не тільки міст, але вони будуть стосуватися багатьох регіонів України”, - сказав Герасимов.

Водночас він не став коментувати активність стосовно посади мера Києва деяких народних депутатів від “Європейської солідарності”, зауваживши, що офіційно виборча кампанія ще не розпочалася.

Чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.