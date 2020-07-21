Катастрофа літака МАУ: Кулеба уточнив, коли в Україну прибудуть іранці

Представники Ірану пообіцяли прибути до Києва для обговорення компенсацій у зв’язку зі збиттям українського літака МАУ до кінця наступного тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

“Представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття PS752. Розраховую, що цього тижня іранська сторона підтвердить дати і склад делегації. Зустріч дуже важлива, аби просунутися вперед у справі встановлення справедливості”, - зазначив міністр.

Раніше на брифінгу Кулеба інформував, що іранська сторона висловила готовність прибути до Києва для перемовин щодо компенсацій вже цього тижня.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту в аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.