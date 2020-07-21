Країни Східного партнерства мають отримати перспективу членства в ЄС - Пєкло

Країни-учасниці Східного партнерства мають отримати перспективу членства в Європейському Союзі.

На цьому наголосив колишній посол Польщі в Україні (2016-2019) Ян Пєкло під час міжнародної дискусії в Укрінформі: «Україна і Східне партнерство після 2020 року».

«Східне партнерство має бути сформовано в такий спосіб, який міг би запропонувати перспективу членства у Євросоюзі учасникам Східного партнерства, які змогли підписати Угоду про асоціацію. На жаль, на сьогоднішній день це неможливо. І це досить великий знак у політиці відсутності симетрії щодо східних партнерів, оскільки ці країни хочуть європейської перспективи», - сказав Пєкло.

На його думку, отримати перспективу членства в ЄС важливо для України, Грузії, Молдови, а також для Білорусі, і якщо цим країнам не дати такої перспективи, вони не будуть мотивовані.

Пєкло згадав, як натхненно Україна долучалася до програми Східного партнерства з ЄС, вважаючи це першим кроком на шляху до членства в Євросоюзі. Отже, на його думку, ЄС має змінити свою політику ненадання перспективи членства.

«У Східного партнерства є великий потенціал. Я отримав досить позитивні враження, перебуваючи послом в Україні, коли мав можливість моніторити процес долучення України до Східного партнерства. І це був майже формат національного свята. Це, зокрема, і мрія народу Білорусі отримати доступ до цього інструменту», - зазначив експосол Польщі в Україні.

Як повідомлялося, «Східне партнерство» - політика Євросоюзу, що має на меті зміцнення взаємин зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку Європейської політики сусідства. Ініціатива започаткована 2009 року й передбачає участь 6 країн Східної Європи – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану.