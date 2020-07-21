У Кремлі заявили, що не бачать підстав для "нормандської зустрічі"
Укрінформ
Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков вважає, що для нової зустрічі в "нормандському форматі" не "створений необхідна грунт".
Про це повідомляє російська газета "Известия".
Зокрема, Пєсков, коментуючи заяву Президента України Володимира Зеленського щодо майбутньої нормандської зустрічі в Берліні, заявив, що для зустрічі поки не "створено необхідний грунт".
Як повідомлялося, Зеленський у вівторок, 21 липня, заявив, що Україна чекає дату нової "нормандської зустрічі" найближчим часом, оскільки всі сторони готові до проведення нового саміту.
За його словами, є підтвердження від німецької та французької сторін, і є узгодження, що Російська Федерація "теж не проти зустрічатися", тому що всі розуміють важливість таких зустрічей.
Остання зустріч лідерів у "нормандському форматі" відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року.