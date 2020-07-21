Депутати відхилили зміни до правил е-декларування

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3355-1 “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства”.

Ухвалення рішення про повернення його в комітет на доопрацювання для розгляду в другому читанні підтримали 214 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей законопроєкт пропонував встановити, що дія Закону "Про запобігання корупції" (в тому числі положення щодо фінансового контролю) поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), у статутному капіталі якого понад 50% часток належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо чи опосередковано належить державі.

Водночас пропонувалося виключити з дії антикорупційного законодавства радників, помічників, уповноважених, прессекретаря Президента України, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, а також внести зміни щодо визначення характеристик членів сім’ї суб’єкта декларування.

Крім того, змінами до Закону "Про доступ до публічної інформації" пропонувалося відкрити доступ до інформації про структуру, принципи формування, розмір винагороди керівника, членів наглядової ради юридичної особи публічного права, державних підприємств, державних господарських товариств.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3355-1.