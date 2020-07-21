Зеленський переривав переговори з президенткою Швейцарії через події в Луцьку

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що у Луцьку для звільнення заручників працюють професіонали, ситуація в нього на контролі.

Про це він сказав під час спільної з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми тримаємо ситуацію повністю на контролі, я знаю в принципі зараз усі деталі, навіть через це ми робили достатньо велику паузу, коли розмовляли з мадам президентом, мені треба було спілкуватися з нашими людьми, які знаходяться в Луцьку, із нашими спеціалістами", - зазначив Зеленський.

Президент поінформував, що в Луцьку працюють зараз представники СБУ, МВС, у тому числі міністр, є представники Офісу Президента.

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За його словами, працюють професіонали, які роблять усе, щоб звільнити заручників.

"Я глибоко розумію, що відбувається. На жаль, так як зараз іде спілкування з людиною, яка захопила українських громадян, не можу детальніше про це говорити", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцька невідомий, який представляється як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. Чоловік заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, чоловік утримує в заручниках приблизно 10 осіб.

В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Фото: Офіс Президента