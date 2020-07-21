"Слуга народу" планує представити кандидатів у мери Дніпра, Харкова й Одеси за тиждень-два

Політична партія "Слуга народу" планує за тиждень-два почати презентувати своїх кандидатів на посади мерів у містах України, зокрема в Дніпрі, Харкові й Одесі.

Про це поінформував голова партії Олександр Корнієнко 21 липня під час звітної пресконференції «Перший рік монобільшості: підсумки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як тільки прийде час, ми оголосимо всіх кандидатів (на посаду мерів у Дніпрі, Харкові та Одесі - ред.). Якщо ми їх досі не оголосили, то час ще не прийшов... Найближчим часом ви все побачите... Буквально, я думаю, за тиждень-два почнуть з'являтися новини про кандидатів, ми почнемо їх презентувати в цих містах", - сказав політик.

Водночас на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков стане кандидатом від партії у мери Кривого Рогу, Корнієнко відповів: "Щодо перспектив пана Корявченкова - я високо оцінюю його шанси перемогти в Кривому Розі, тому я думаю, що якщо він виявить таке бажання, то партія його підтримає".

"Але знову-таки, висування кандидатів - це, за новим Виборчим кодексом, відповідальність і обласних організацій, і міських, і центрального апарату партії. Тому будемо визначатися", - додав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" і Президент Володимир Зеленський у четвер, 16 липня, обрали народного депутата Ірину Верещук кандидатом на посаду міського голови Києва від партії.

У праймеріз брали участь п'ять депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Водночас передбачено, що не проводяться вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей.