Запуск системної роботи з національно-патріотичного виховання: чому це важливо?

Йдеться про питання національної безпеки та ваги – створення міцної основи державності в серцях і думках нашої молоді

Основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%). Такі дані загальнонаціонального соціологічного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно із Центром Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

В той же час, дані кількох останніх соцдосліджень демонструють високий показник готовності до еміграції серед української молоді. При цьому абсолютна більшість молодих громадян (за окремими дослідженнями – до 96%) вважають Україну своєю Батьківщиною.

Слід визнати – питання патріотизму та відповідного виховання дітей та молоді тривалий час недооцінювалося у нашій державі, єдиної систематизованої політики у даній сфері досі не велося. Хоча питання національно-патріотичного виховання можна сміливо віднести до одного з основних елементів підвищення рівня національної безпеки України.

Сьогодні маємо унікальну можливість спільними зусиллями парламенту, уряду та громадського сектору виправити ситуацію і напрацювати необхідну нормативно-правову базу для системної національно-патріотичної роботи з молоддю. На базі Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту розпочато новий етап роботи у даній сфері, адже Україна, як ніколи, потребує якісно нового підходу у питаннях національно-патріотичного виховання молоді. Викликів вистачає: агресія на сході України, загрози нацбезпеці, виїзд молоді за кордон, низький рівень залученості дітей та молоді до патріотичного виховання.

Останнім часом держава зробила перші важливі кроки у питанні національно-патріотичного виховання. Відповідно до Указу Президента України № 286 від 18.05.19 "Про стратегію національно-патріотичного виховання" Міністерство молоді та спорту розробило проєкт концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки.

Зокрема, Концепція визначатиме чотири пріоритетних напрямки роботи:

1. Формування української громадянської ідентичності через здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності населення України.

2. Військово-патріотичне виховання через здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби.

3. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання через здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання.

4. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання.

У свою чергу, народні депутати наприкінці 2019-го року прийняли закон "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху". А вже у червні 2020-го на розгляд Верховної Ради був поданий законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики", який також пропонує втілювати заходи із національно-патріотичного виховання у розгалуженій мережі регіональних молодіжних центрів, які запропоновано створити згідно із нормами цього проєкту закону.

Усі ці заходи та ініціативи необхідно систематизувати на основі єдиної нормативно-правової бази, виписати термінологію та консолідувати зусилля усіх відомств. Тож ключовим завданням на найближчий час має стати напрацювання дорожньої карти по розробці комплексного законопроєкту "Про Національно-патріотичне виховання в Україні".

Минулого тижня разом колегами із Міністерства молоді та спорту, представниками громадських організацій провели засідання підкомітету профільного комітету ВРУ на тему нормативно-правового регулювання у сфері національно-патріотичного виховання. Захід відбувся за сприяння Всеукраїнського молодіжного центру.

Одним із результатів цього засідання стали плани відновлення практичної роботи Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання, в рамках якої функціонуватимуть умовно дві робочі групи: з підготовки та імплементації пропозицій до нового комплексного нормативно-правового акту по НПВ та паралельно військово-патріотичний напрям діяльності.

Важливий перший крок по напрацюванню законодавчої бази для закріплення положень про національно-патріотичне виховання зроблено. Робота триватиме і влітку – задля того, щоби після періоду відпусток напрацювати необхідний масив даних для відповідного законопроєкту.

Останнім часом питання національно-патріотичного виховання на тлі пандемії коронавірусу та карантинних обмежень дещо відійшло на другий план. Проте ми маємо пам’ятати: йдеться про питання національної безпеки та ваги – створення міцної основи державності в серцях та думках нашої молоді. Без цієї основи – ми не зможемо виховати патріотизм та показати в чому його цінність. Тож впевнений, що вже починаючи з вересня ми започаткуємо новий і, головне, системний підхід у питаннях національно-патріотичного виховання молоді.

Василь Мокан