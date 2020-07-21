Президент призначив Єльченка послом в Антигуа і Барбуді та на Ямайці

Президент України Володимир Зеленський 20 липня підписав нове призначення для Надзвичайного і повноважного посла України в США Володимира Єльченка.

Про це йдеться в указі Президента України.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом», - йдеться в указі.

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З грудня 2019 року Єльченко очолює посольство України у США.

З 2010-го по 2015 рік дипломат очолював посольство в Росії, потім – до 2019-го був Постійним представником України при ООН. У 2016 та 2017 роках Єльченко був представником України в Раді безпеки ООН.