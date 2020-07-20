Адвокати Януковича звинуватили Порошенка і Яценюка у неправдивих свідченнях

Адвокати експрезидента Віктора Януковича подали до Держбюро розслідувань заяву про дачу нібито неправдивих свідчень експрезидентом Петром Порошенком і експрем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Про це в Facebook написав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Подали в ГБР заяву про притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка за відмову від свідчень і за дачу завідомо неправдивих свідчень, а Арсенія Яценюка - за неправдиві свідчення у Київському апеляційному суді", - написав Сердюк.

За його словами, захист Януковича вимагає від ГБР притягнення Порошенка і Яценюка до кримінальної відповідальності за ст. 384 КК України.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

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Згідно з вироком суду, термін відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з моменту його затримання.

Захист Януковича подав апеляцію на вирок експрезиденту у справі про держзраду.

15 червня 2020 року Київський апеляційний суд допитав Порошенка і Яценюка в рамках розгляду цих апеляцій.