Суд продовжить розгляд апеляції на вирок Януковичу у вересні

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на 10 вересня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила адвокат Януковича Андріана Фозекош.

"На засіданні адвокати виступили з промовою за результатами апеляційного розгляду, тобто була стадія дебатів. І наступного засідання - 10 вересня о 15:00, продовжуватиметься стадія дебатів", - сказала Фозекош.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.