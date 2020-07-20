Разумков у відпустку не збирається — чекатиме позачергових Рад

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що до вересня може відбутися дві або три позачергові сесії парламенту, але сам у відпустку та за кордон поки не збирається.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Скільки їх (позачергових сесій — ред.) буде, мені важко сказати... Думаю, кілька таких ситуацій може мати місце у серпні й частині липня, я думаю, дві, а, може, три, подивимось”, - сказав Разумков.

Спікер нагадав, що 17 липня було закрито чергову третю сесію ВР 9 скликання, 4-та сесія розпочнеться у вересні й протягом цього часу може бути скликано позачергову сесію.

За його словами, скликати позачергову сесію може Президент або 150 народних депутатів.

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Водночас Голова ВР запевнив, що сам у відпустку йти не планує. “Я поки що не збираюся у відпустку, буду працювати, може, кілька днів якихось буде, але не планував, не знаю. Це буде Україна, я поки що не планую кудись їхати за кордон”, - додав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проводить 20 липня підсумкову пресконференцію у залі пленарних засідань парламенту.