Разумков проти “переїзду” КСУ до Харкова
Про це спікер сказав 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодо реформування судів, то це робити необхідно. Але не лише суди - багато що треба реформувати в цій державі. Той закон, який отримав негативний висновок Конституційного суду, сьогодні на розгляді є законопроєкт №3711 і багато інших законів, які виносяться на комітет, я сподіваюся, незабаром будуть винесені в залу ВР", - зазначив Разумков.
Щодо реформи Конституційного суду він зауважив, що точно не є прибічником перенесення його до інших міст зі столиці.
"Я точно не є прибічником цього ні з організаційної точки зору, ні з фінансової, бо це коштує великих коштів, ні з політичної точки зору. Тим більше я не є прибічником перенесення його до Харкова, тому що в безпосередній близькості до нього знаходиться лінія фронту", - пояснив спікер, підкресливши, що функціонування КС у Києві є зручним щонайменше з комунікаційних міркувань.
Як повідомлялося, у Раді 22 червня був зареєстрований президентський законопроєкт №3711 щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування, який передбачає приведення положень законодавства у відповідність із рішеннями КСУ.
Зокрема, Конституційний суд України своїми рішеннями від 18 лютого 2020 року та від 11 березня 2020 року визнав неконституційними окремі положення законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя". Цими рішеннями, серед іншого, визнані неконституційними окремі норми щодо ліквідації Верховного суду України.