Разумков проти “переїзду” КСУ до Харкова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що президентський законопроєкт №3711 про судоустрій та статус суддів, який може розблокувати судову реформу України, буде винесено на розгляд депутатів незабаром.

Про це спікер сказав 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо реформування судів, то це робити необхідно. Але не лише суди - багато що треба реформувати в цій державі. Той закон, який отримав негативний висновок Конституційного суду, сьогодні на розгляді є законопроєкт №3711 і багато інших законів, які виносяться на комітет, я сподіваюся, незабаром будуть винесені в залу ВР", - зазначив Разумков.

Щодо реформи Конституційного суду він зауважив, що точно не є прибічником перенесення його до інших міст зі столиці.

"Я точно не є прибічником цього ні з організаційної точки зору, ні з фінансової, бо це коштує великих коштів, ні з політичної точки зору. Тим більше я не є прибічником перенесення його до Харкова, тому що в безпосередній близькості до нього знаходиться лінія фронту", - пояснив спікер, підкресливши, що функціонування КС у Києві є зручним щонайменше з комунікаційних міркувань.

Як повідомлялося, у Раді 22 червня був зареєстрований президентський законопроєкт №3711 щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування, який передбачає приведення положень законодавства у відповідність із рішеннями КСУ.

Зокрема, Конституційний суд України своїми рішеннями від 18 лютого 2020 року та від 11 березня 2020 року визнав неконституційними окремі положення законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя". Цими рішеннями, серед іншого, визнані неконституційними окремі норми щодо ліквідації Верховного суду України.