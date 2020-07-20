Разумков заперечує об'єднання фракції "Слуга народу" у коаліцію з ОПЗЖ

Про це спікер заявив 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що пропонується? Думаю, краще поставити питання не мені, а колегам, але припускаю, відповідь буде більш-менш однаковою: нічого не пропонується. Бо голосувати за щось - це, по-перше, корупція, а по-друге, це породжує те, чого не хотілося би бачити у Верховній Раді України. Якщо народні депутати починають працювати тільки для себе, то це призводить до катастрофічних наслідків і для парламенту, і для держави", - зазначив Разумков.

Водночас він заперечив і об'єднання фракції "Слуга народу" у неформальну коаліцію з групою "Довіра" та фракцією "ОПЗЖ".

"Щодо згаданих депутатської фракції та групи, будьмо відвертими: деякі видання свого часу приписували об'єднання в коаліцію з "Європейською солідарністю" й "Голосом", потім - із "Батьківщиною"... І постійно це змінюється, але ніхто не говорить про об'єднаний парламент, коли ви бачите і весь зал зеленим (коли на табло фіксується схвальне голосування більшості депутатів ВР із різних фракцій щодо певних законопроєктів - ред.). Це що - нова коаліція? Ні. Це підголосування? Ні. Тому що не треба підголосовувати там, де є 300 голосів. Я сподіваюся, що це розуміння того, для чого працює український парламент. Якщо почне працювати механізм "я тобі - ти мені", то це ринок, тоді може ларьки виставити і прибрати стільці, і буде знову як завжди, чого не хотілося б", - уточнив він.

При цьому Разумков висловив сподівання, що Рада зможе й далі працювати консенсусно, як це відбувається під час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок, 21 липня, проведе позачергову сесію, на розгляд якої внесено 20 питань.