Спікер пояснив, чому ідею імперативного мандату не виносять до зали ВР

Спікер пояснив, чому ідею імперативного мандату не виносять до зали ВР

Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков позитивно ставиться до запровадження імперативного мандату, але ця ідея наразі не має підтримки в парламенті.

Про це він сказав у понеділок під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя особиста думка - я достатньо позитивно оцінюю імперативний мандат. Але я знаю, що багато хто з депутатів не підтримує цю ініціативу, саме тому це питання не виносилось до зали Верховної Ради України. Який розподіл голосів - підтримки чи непідтримки цієї ідеї, мені важко сказати, я не проводив таке опитування серед колег", - зазначив Разумков.

Водночас він вважає, що на даний час нелогічно виносити це питання на розгляд Ради - "поки немає єднання серед депутатів чи більш-менш єдиного бачення".

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді за співавторства членів різних фракцій напрацьовують новий законопроєкт про імперативний мандат. За його словами, "цей законопроєкт передбачатиме право фракції позбавляти мандата депутата, який зайшов у парламент в її складі і обіцяв виконувати програму партії, дотримуватися позиції фракції, а потім щось трапилося, і до його роботи є системні зауваження".

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