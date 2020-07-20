Спікер пояснив, чому ідею імперативного мандату не виносять до зали ВР

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков позитивно ставиться до запровадження імперативного мандату, але ця ідея наразі не має підтримки в парламенті.

Про це він сказав у понеділок під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя особиста думка - я достатньо позитивно оцінюю імперативний мандат. Але я знаю, що багато хто з депутатів не підтримує цю ініціативу, саме тому це питання не виносилось до зали Верховної Ради України. Який розподіл голосів - підтримки чи непідтримки цієї ідеї, мені важко сказати, я не проводив таке опитування серед колег", - зазначив Разумков.

Водночас він вважає, що на даний час нелогічно виносити це питання на розгляд Ради - "поки немає єднання серед депутатів чи більш-менш єдиного бачення".

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді за співавторства членів різних фракцій напрацьовують новий законопроєкт про імперативний мандат. За його словами, "цей законопроєкт передбачатиме право фракції позбавляти мандата депутата, який зайшов у парламент в її складі і обіцяв виконувати програму партії, дотримуватися позиції фракції, а потім щось трапилося, і до його роботи є системні зауваження".