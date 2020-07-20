Разумков сподівається, що закон про опозицію ухвалять наступної сесії

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що закон про парламентську опозицію буде ухвалено уже наступної сесії.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний час законопроєкт (про парламентську опозицію - ред.) опрацьовує робоча група, до якої входять представники усіх фракцій та груп. Зараз напрацьовується тест закону. Я сподіваюсь, що на наступній сесії парламенту ми його зможемо прийняти і в першому читанні, і в цілому. Дуже на це сподіваюсь", - сказав Разумков.

Він уточнив, що йдеться власне про законопроєкт про парламентську опозицію для роботи у Верховній Раді, оскільки раніше було чимало ідей про підготовку більш широкого документа про опозицію. "Однак він (законопроєкт про опозицію - ред.) був би надто широким і його надзвичайно важко було б регламентувати в нинішніх реаліях, тому вирішили рухатись поступово", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на виконання розпорядження Голови Верховної Ради в парламенті була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію.

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції 15 травня провела організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки цього документа. В інтерв'ю телеканалу "Прямий" 27 травня Разумков висловив сподівання, що законопроєкт про парламентську опозицію буде розроблений до кінця цієї сесії парламенту, а на наступній сесії – ухвалений.

Фото ВР