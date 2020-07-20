Разумков сподівається, що закон про опозицію ухвалять наступної сесії
Про це він заявив під час підсумкової пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На даний час законопроєкт (про парламентську опозицію - ред.) опрацьовує робоча група, до якої входять представники усіх фракцій та груп. Зараз напрацьовується тест закону. Я сподіваюсь, що на наступній сесії парламенту ми його зможемо прийняти і в першому читанні, і в цілому. Дуже на це сподіваюсь", - сказав Разумков.
Він уточнив, що йдеться власне про законопроєкт про парламентську опозицію для роботи у Верховній Раді, оскільки раніше було чимало ідей про підготовку більш широкого документа про опозицію. "Однак він (законопроєкт про опозицію - ред.) був би надто широким і його надзвичайно важко було б регламентувати в нинішніх реаліях, тому вирішили рухатись поступово", - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, на виконання розпорядження Голови Верховної Ради в парламенті була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію.
Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції 15 травня провела організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки цього документа. В інтерв'ю телеканалу "Прямий" 27 травня Разумков висловив сподівання, що законопроєкт про парламентську опозицію буде розроблений до кінця цієї сесії парламенту, а на наступній сесії – ухвалений.
Фото ВР