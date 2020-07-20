Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Президент Володимир Зеленський призначив В’ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України.

Відповідний указ №283/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Штучного В’ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України”, - зазначається в документі.

Попередньо указом №281/2020 Зеленський звільнив з посади першого заступника начальника УДО Ігоря Пискуна та призначив його заступником указом №282/2020.

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Як повідомлялося, Штучний раніше обіймав посаду очільника апарату парламенту, з якої Верховна Рада звільнила його 16 липня.

Фото: ОП