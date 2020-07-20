Монобільшості в Раді вже фактично немає - КВУ

Парламентська фракція “Слуга народу” - монобільшість - від початку цього року погіршила показники підтримки рішень Верховної Ради.

Про це свідчать дані Комітету виборців України, оприлюднені у Facebook.

“З початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Верховної Ради. Так, якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів «Слуги народу», то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів”, - йдеться у повідомленні.

Всього, починаючи з січня, було прийнято 87 законів. За даними КВУ, в середньому за них голосували лише 220 депутатів від «Слуги народу».

Таким чином, резюмують у КВУ, більшість законів не були б ухвалені без голосів депутатів інших фракцій і груп парламенту. Так, із 87 прийнятих законів депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів “за” лише за 29 законів. Решта 58 законів не були б прийняті без допомоги інших політичних сил.

При цьому абсолютна більшість законів були ініційовані членами провладної команди: Президентом, урядом, народними депутатами від “Слуги народу”, зауважують у КВУ.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що “станом на сьогодні монобільшості фактично не існує. Із 247 депутатів “Слуги народу” регулярно голосують лише 220. За майже рік роботи “Слуга народу” “загубила” частину депутатів і зараз переважає тенденція до подальшого спаду”.

Кошель додав, що “перелом у фракційній дисципліні стався у березні, коли депутати відправили у відставку уряд Олексія Гончарука і генерального прокурора (Руслана Рябошапку – ред.), що стало причиною внутрішніх протиріч у фракції. Після цього монобільшість також провалила низку важливих кадрових призначень і загалом діяльність фракції супроводжувалася гучними публічними скандалами та відсутністю єдиної позиції”.

Фракція “Слуга народу” створена 29 серпня 2019 року у складі ВР IX скликання. Новий склад парламенту обраний на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року - після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського.

У фракції станом на 20 липня 2020 року - 248 депутатів.